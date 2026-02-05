مساعد رئيس جهاز السرفيس بالجيزة: حملة على خط سير فيصل تضبط 11 مخالفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وليد حمودة، مساعد رئيس جهاز السرفيس للمتابعة ورئيس قطاع الهرم، أن حملة متابعة على خط سير منطقة شارع فيصل أسفرت عن ضبط 11 سيارة مخالفة، شملت حالات تقطيع خط السير، موقف عشوائي، وتغيير خط السير.

وأوضح حمودة، أن الجهاز قام بالحملة للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المخصصة لهم ومدى التزامهم بالتعريفة المحددة.

وأضاف أن هذه الحملة جاءت في إطار توجيهات اللواء حازم لاشين، رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي والسرفيس بمحافظة الجيزة، والعميد أحمد الخطيب، رئيس مباحث مرور الجيزة.

وأشار حمودة، في تصريح لـ«الشروق»، إلى توقيع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه على المخالفين لضمان الالتزام بخطوط السير والقوانين المرورية.