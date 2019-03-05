واشنطن تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا



أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا؛ والتي بموجبها يسمح بإعفاء بعض الصادرات التي تدخل الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

وأضاف مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في بيان نقله موقع "يو إس نيوز" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في برنامج النظام العام للتفضيلات التجارية للبلدان النامية.

وكان المكتب قد أعلن، في شهر أغسطس الماضي، أنه يعيد النظر في مدى أهلية تركيا للانضمام للبرنامج، بعد أن فرضت تركيا، الدولة المتحالفة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الحليف للولايات المتحدة، قام بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية ردا على فرض رسوم جمركية أمريكية على الصلب والألومنيوم.



