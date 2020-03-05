نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للاجتماع العادي للجمعية العمومية غدا

دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الجمعة 6 مارس الجاري.

وكانت نقابة الصحفيين قد ذكرت في بيان سابق لها، أن اجتماع الجمعية العمومية يأتي إعمالا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، موضحة أن جدول الاعمال يتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2019 حتى فبراير 2020، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2020 وتفويض المجلس في إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح والمتبع وما يستجد من أعمال.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها فى اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 6 مارس 2020، فى موعد غايته أسبوع قبل الانعقاد طبقا للمادة 34 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1976.

وووفقا لقانون النقابة تبدأ إجراءات التسجيل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ثم يتم مد التسجيل ساعة فساعة، وفى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (50% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة تنعقد الجمعية.

أما فى حالة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة ٢٠ مارس، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراك.