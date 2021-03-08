متحدث الري عن القمامة في ترعة سقارة: نواجه تحديا كبيرا متعلقا بسلوكيات المواطنين

علق المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، على إلقاء بعض المواطنين للقمامة في ترعة سقارة بمحافظة الجيزة، أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا متعلقا بسلوكيات المواطن التي اعتاد عليها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية « mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الوزارة تتابع منذ أمس تطورات إزالة القمامة من الترعة، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على ما تبذله الدولة من جهود لتطوير منظومة الري وتبطين الترع.

وأضاف أن مشروع تبطين الترع يعتبر أحد مكونات تطوير الريف المصري، مستنكرًا تصرفات بعض المواطنين غير المسؤولة تجاه ما يتم تحسينه من خدمات ومرافق.

وأشار إلى ما تبذله الوزارة من مجهود في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه، سواء بتبطين الترع أو إزالة الحشائش والمخلفات من الترع غير المؤهلة، إضافة إلى إنشائها عددًا من المشروعات لتسهل توصيل المياه إلى الأراضي الزراعية.

وأوضح أن تكلفة مشروع تبطين الترع تتعدى الـ 18 مليار جنيه، مضيفًا أن جميع مهندسي وقيادات الوزارة نشرف على المشروع إلى جانب متابعتهم لمشروعات أخرى خاصة بمخرات السيول وتطوير الشواطئ.

وأكد تعامل الوزارة ما كل ما يستجد من أعمال تلويث للترع، لافتًا إلى التنسيق مع المحافظات ووزراء التنمية المحلية والزراعة والتضامن لمناقشة هذه المسألة وإيجاد حلول لها.

وذكر أنه تم وضع منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات في محافظة البحيرة، والذي سيتم تطبيقه قريبًا، موضحًا أن قانون الري والموارد المائية الجديد سيعمل على مواجهة الكثير من التعديات.

وأزالت حفارات وقلابات الإدارة العامة لري الجيزة، اليوم تراكمات القمامة من ترعة سقارة البحرية التي انتهت وزارة الموارد المائية والري من تبطينها مؤخرا.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه فور تداول الصور جرى توجيه الحفارات إلى الترعة اليوم الجمعة لتطهيرها من القمامة، مناشدة الأهالي بعدم إلقاء القمامة في الترع حتى لا تتسبب نواتج القمامة في انسداد المجرى المائي وإعاقة حركة سير المياه.