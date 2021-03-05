 عملان فنيان من عصر النهضة يعودان لمتحف اللوفر بباريس بعد 38 عاما على سرقتهما - بوابة الشروق
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عملان فنيان من عصر النهضة يعودان لمتحف اللوفر بباريس بعد 38 عاما على سرقتهما

باريس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 مارس 2021 - 1:34 م | آخر تحديث: الجمعة 5 مارس 2021 - 1:34 م
عاد عملان فنيان، يعودان لمنتصف القرن الـ16، كانا قد تم سرقتهما قبل أكثر من 35 عاما، إلى متحف "اللوفر" في باريس.

والعملان الفنيان هما خوذة والجزء الخلفي لدرع "فارس عصر النهضة"، طبقا لما أكده المتحف أمس الخميس.

كان العملان الفنيان، المزينان بالذهب والفضة، قد اختفيا خلال ليلة 31 مايو 1983، تحت ظروف مازالت غير واضحة.

كان قد تم اهداء العملين الفنيين للمتحف من قبل أسرة "روتشيلد" في عام 1922 .

وظهر العملان الفنيان قبل بضعة أسابيع في عقار في مدينة "بوردو"

وقاعدة بيانات الشرطة الفرنسية للممتلكات الثقافية المسروقة "تريما" تضم حاليا حوالي مئة ألف من الأعمال الفنية المفقودة.

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