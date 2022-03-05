وزير الدفاع الأوكراني: أي كارثة في محطة زابوروجيا النووية ستؤثر على الجميع

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إنّ أي كارثة في محطة زابوروجيا النووية ستؤثر على الجميع ولن يكون ممكنا التغاضي عنها.



جاء ذلك في تصريح نقلته عنه وسائل إعلام، اليوم السبت، في أعقاب حالة من الرعب التي سادت من احتمالية كارثة نووية بعد اندلاع حريق في مبنى إداري تابع للمحطة.



ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.



فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.