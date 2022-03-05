عبدالمجيد محيى الدين: حصيلة العملات الأجنبية لدى «الأهلى للصرافة» خلال عام 2021 تعادل 23 مليار جنيه

الدولار والريال السعودى الأكثر استحواذا على حركة العملة يليه اليورو والدرهم الإماراتى

مجلس الإدارة يوافق على ضخ 100 مليون جنيه فى رأس المال المدفوع لمقابلة التوسع فى الفروع

قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة المملوكة للبنك الأهلى المصرى إن حصيلة العملات الاجنبية لدى الشركة خلال عام 2021 بلغ ما يعادل 23 مليار جنيه.

أضاف محيى الدين لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الدولار الامريكى والريال السعودى يليه اليورو والدرهم الإماراتى هما العملات الاكثر استحواذا على تعاملات الشركة.

وعن عدد فروع الشركة، قال محيى الدين إن الشركة افتتحت مؤخرا فى ميدان فيكتوريا ليصل عدد فروعها حتى الآن 56 فرعا منتشرة فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن خطة الشركة لتعزيز شبكة فروعها يقابله زيادة فى رأسمالها المدفوع ليصل إلى 400 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيه حاليا.

تابع: حصلنا على موافقة مجلس الإدارة لضخ 100 مليون جنيه فى رأسمال الشركة المدفوع وجار حاليا إجراءات إتمام الزيادة المقررة.

ويبلغ رأسمال الشركة المرخص 400 مليون جنيه، والمدفوع 300 مليون جنيه بعد موافقة البنك الأهلى على ضخ 100 مليون جنيه عام 2020.

وتأسست شركة الأهلى للصرافة عام 2017 لتكون إحدى أذرع الخدمات المالية التى يقدمها ويتوسع فيها البنك الأهلى المصرى توازيا مع قرارات تحرير سعر الصرف من أجل المساهمة فى استقرار أسعار صرف العملات بالسوق المصرية، وذلك برأسمال مرخص 200 مليون جنيه تم إصداره بالكامل، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص ليصل إلى 400 مليون جنيه.