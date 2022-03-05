أوكرانيا تطلب من أمريكا طائرات وأنظمة دفاع جوي

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الأوكراني دميتري كوليبا عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا، اليوم السبت، في تعبير عن دعم واشنطن لكييف في اليوم العاشر من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وأبلغ دميترو كوليبا نظيره الأمريكي بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، واصفًا رفض حلف شمال الأطلسي إقامة منطقة حظر جوي بـ“مؤشر ضعف“، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن كوليبا أنه قال لبلينكن: ”ليس سرًّا أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي“.

وقال دميترو بعد اللقاء الذي جرى عند معبر كورتجوفا-كراكوفيتش الحدودي في ظل إجراءات أمنية مشددة ”آمل بأن يتمكن الشعب الأوكراني من رؤية ذلك (اللقاء) على أنه انعكاس واضح لامتلاكنا أصدقاء يقفون حرفيا إلى جانبنا“.