وزير خارجية إيران يرحب برغبة السعودية في إقامة علاقات مع بلاده

رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بالتصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي أعرب فيها عن رغبة الرياض في بناء علاقات ثنائية مع طهران.

وقال عبداللهيان في تصريحات لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم السبت: "إن العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، توقفت بناء على قرار الرياض نفسها".

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى: "أن هذه العلاقات خلال السنوات التي سبقت (القطيعة الأخيرة)، كانت مستقرة نسبيا وذلك بناء على دعوة إيران إلى بناء علاقات جيدة".

وأكد عبداللهيان أن البلدين يختلفان في المواقف والرؤى حيال بعض القضايا الإقليمية، لكن احتواء هذه الخلافات من جانب الطرفين يصب في خدمة مصالح شعبيهما والدول الصديقة والشقيقة أيضا.

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "لقد أجرينا خلال العام الذي سبق، 4 جولات من الحوار مع السعودية؛ هذه المفاوضات رسمت أجواء جيدة، وأيضا حققت بعض النتائج رغم أنها ضئيلة، نحن سعداء لأن السعودية سلكت نهج الحوار وعليه فإن المضي في هذا الاتجاه من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية".

وأوضح عبداللهيان أن تحسّن العلاقات والتعاون، يصب في مصلحة البلدين.

وبخصوص الأزمة اليمنية، أكد وزير الخارجية الإيراني أن حل هذه الأزمة ليس عسكريا، بل يجب أن يكون سياسيا وعبر الحوار اليمني–اليمني، وبعيدا عن التدخلات الأجنبية، وبما يلزم رفع الحصار ووقف الحرب في هذا البلد، حسب وصفه.