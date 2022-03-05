شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية لإيران للتعاون مع دول الجوار

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم السبت، المحادثات التي تجريها طهران مع السعودية برعاية العراق تنبع من الاستراتيجية المبدئية للجمهورية الإسلامية في التعاون مع دول الجوار.

وقال شمخاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الحضور الفعال مع برنامج إيران في المحادثات الثنائية مع السعودية والتي يستضيفها العراق، ينبع من الاستراتيجية المبدئية الجمهورية الإسلامية في مجال التعاون والاحترام مع جيرانها على أساس المصالح المشتركة ومنفعة المنطقة، بحسب موقع إسلام تايمز الإخباري الإيراني.

وأكد الأدميرال علي شمخاني أن العدو الأكبر للعالم الإسلامي والعربي هو الكيان الصهيوني.

كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال صرح أول أمس الخميس متحدثا عن إيران، إنهم جيراننا، وسيبقون جيراننا للأبد، ليس بإمكاننا التخلص منهم، وليس بإمكانهم التخلص منا، لذا فإنه من الأفضل أن نحل الأمور، وأن نبحث عن سُبل لنتمكن من التعايش، وقد قمنا خلال أربعة أشهر بمناقشات، وسمعنا العديد من التصريحات من القادة الإيرانيين، التي كانت محل ترحيب لدينا في المملكة العربية السعودية، وسوف نستمر في تفاصيل هذه المناقشات، وآمل أن نصل إلى موقف يكون جيدًا لكلا البلدين، ويشكل مستقبلًا مشرقًا للسعودية وإيران.

كانت السعودية وإيران قد عقدتا برعاية العراق جولات من المباحثات بدأت في إبريل الماضي.