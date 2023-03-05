محادثات بناءة بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا حول التخلص من محركات الاحتراق

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وألمانيا شاركا في "حوار بناء" بشأن التخلص من محركات الاحتراق الداخلي في التكتل بحلول عام 2035.

وبعد أشهر من المفاوضات، تقرر إجراء التصويت النهائي بشأن حظر المحركات في الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، إلا أنه تم إرجاؤه يوم الجمعة بعد رفض ألمانيا التي تمتلك صناعة سيارات قوية.

وقال وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، إن برلين لا توافق على حظر محركات الاحتراق الداخلي في الوقت الراهن.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية يجب أن تقدم مقترحا بشأن كيفية استخدام أنواع وقود اصطناعي غير مضر بالمناخ، يعرف باسم الوقود الإلكتروني في محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035.

من جانبها، قالت فون دير لاين، إنه من حيث المبدأ، كان هناك انفتاح على التقنيات الجديدة الخاصة بالسيارات، "ولكن هذا يجب أن يكون دائما بالتوازن مع أهدف سياستنا الخاصة بالمناخ".

وأضافت فون دير لاين، لوسائل الإعلام في قصر ميسبرج في شرق ألمانيا اليوم الأحد: "وهذا بالضبط هو التوازن الذي يتعين علينا أن نحققه. مازلنا نعمل على ذلك".