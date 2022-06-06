ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح روسي

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، باستقبال الميناء 13 سفينة، بينما غادرته 12 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، منها السفينة VIVA UNITY، والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 189 مترا، وعرضها 31 مترا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدّر بـ42 ألف طن من القمح؛ لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامّة بلغت 29672 طنا، تشتمل على 12306 طن يوريا، و1999 طن رمل، و1508 طن ملح، و8332 طن أسمنت، و5527 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامّة 33771 طنا، تشتمل على 11000 طن قمح، و150 طن زيت طعام، و5400 طن ذرة، و1353 طن أبلاكاش، و1640 طن مولاس، و10559 طن خردة، و3669 طن حديد.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 909 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3080 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صوْمعة الحبوب والغِلال؛ للقطاع العام بالميناء من القمح 62863 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148935 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4534 شاحنة.