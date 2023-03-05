هشام العسكري: الهولندي فرانك هوغربيتس عالم مزيف وتنبؤاته غير علمية

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، إن الشخص الذي يدعي أنه عالم زلزال، هو يوتيوبر، لافتًا إلى الهولندي فرانك هوغربيتس، يتعامل مع السوشيال ميديا فقط ولا يتحدث بشكل علمي، مؤكدًا أن الهولندي هو عالم مزيف.

وأضاف هشام العسكري، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، أن الكوكب كان عبارة عن قارة واحدة، إلا أنه حصل انفصالات أدت إلى ما نشاهده في الوضع الحالي من القارات.

وأكد مصر بعيدة عن صفائح الزلازل، لكن صفائح الزلزال تمتد نحو إثيوبيا، مضيفًا أن البراكين والزلازل تحدث في الأماكن التي بها نشاط حركي، موضحًا أن الزلزال ليس كارثة طبيعة لكنه ظاهرة جيولوجية، ولا يجب أن نصفها بأنها كارثة، حيث إنه من الممكن أن تحدث الزلازل في المناطق الصحراوية ولم يتأثر بها أحد.

وتابع: «حدوث الهزات الأرضية شئ طبيعي.. من الممكن أن نتوقع بحدوث زلزال في تركيا الأسبوع المقبل وهو ما يحدث بدرجات بسيطة»، مؤكدًا أن التدخل البشري من الممكن أن يحدث زلازل، وأضاف أن بناء السدود والحقن الداخلي لباطن الأرض وبعض التجارب التي تتم على أعماق كبيرة، كما أن هناك علاقة موثقة وعلمية بأن الحيوانات تشعر بالزلازل والهزات الأرضية قبل الإنسان.