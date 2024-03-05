بكس يفوز على كليبرز في دوري السلة الأمريكي

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فاز فريق ميلواكي بكس على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 113 / 106، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتمكن بكس من الفوز بالمباراة حتى مع غياب نجمه يانيس أنتيتوكونمبو بسبب إصابته في وتر أخيل.

وبالرغم من عدم مشاركة أنتيتوكونمبو، تمكن باكس من تحقيق الفوز بفضل أداء قوي من داميان ليلارد الذي سجل 41 نقطة. كما ساهم بوبي بورتيس جونيور بشكل كبير بتسجيله 28 نقطة و 16 متابعة.

في المقابل، سجل كل من بول جورج وجيمس هاردت 29 نقطة لفريق كليبرز، الذي حقق خمس انتصارات وتلقى خمس هزائم في آخر عشر مباريات.

وفي بقية المباريات، فاز ممفيس جريزليس على بروكلين نتس 106 / 102 ، ومينيسوتا تمبرولفز على بورتلاند ترايل بليزرز 119 / 114.

كما فاز يوتا جاز على واشنطن ويزاردز 127 / 115 ، وشيكاغو بولز على ساكرامنتو كينجز 113 / 109 ، ولوس أنجليس ليكرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 116 / 104.