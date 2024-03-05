جالانت: إسرائيل تقترب أكثر من التصعيد العسكري مع جماعة حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن التوتر المستمر مع مقاتلي جماعة حزب الله على الحدود مع لبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري.

وجاء تصريح جالانت عقب اجتماعه مع عاموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي الخاص لترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان في تل أبيب بعد عودته من بيروت، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف جالانت: "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، ولكن عدوان حزب الله يقرب إسرائيل من نقطة الحسم فيما يتعلق بعملها العسكري في لبنان، وقد يجر المنطقة إلى تصعيد خطير".

وبحث الطرفان التصعيد المستمر من جانب جماعة حزب الله، والجهود السياسية المبذولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويؤدي إلى عودة سكان الشمال إلى منازلهم، بعد التغيير في الأوضاع البلدات الإسرائيلية الحدودية وانسحاب قوات حزب الله"، بحسب القناة.

وأعرب جالانت عن تقديره لهوكشتاين لعمله المستمر لـ"تعزيز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وللجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة الأمريكية للتعامل مع التحديات الأمنية على الساحة الشمالية".

وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر جماعة حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجمات حماس على إسرائيل.