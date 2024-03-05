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مصعب البطاط: حاولنا ضم وسام أبو علي لقائمة منتخب فلسطين في كأس آسيا

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 3:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 3:02 ص

يرى الفلسطيني مصعب البطاط لاعب الفيصلي الأردني، أن الثنائي وسام أبو علي لاعب الأهلي وياسر حمد مدافع الزمالك، سيكون لهما تأثير كبير في الكرة المصرية بالسنوات القادمة.

وقال البطاط في تصريحات تليفزيونية:" الشعور تجاه القضية الفلسطينية عند جميع العرب واحد، فهي قضية واحدة وكل أنظار الشعب العربي دائمًا تتجه إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة أخواتنا في قطاع غزة".

وتابع" "وسام أبو علي وياسر حمد يلعبان الآن في الأندية الأكبر في الوطن العربي وأفريقيا، بالطبع، هذا الأمر إضافة قوية لهما".

وأكمل البطاط: "ياسر حمد لاعب متميز ومدافع كبير، ووسام أبو علي أيضا كان هناك محاولات لضمه إلى المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس آسيا 2023، ولكن ظروف التسجيل منعتنا من ذلك".

وأضاف: "كل مدرب له قرارت فنية، وياسر حمد مستواه متميز وسبق ولعب في الدوري المصري".

وأتم البطاط: " لم تكن فترات ياسر الأخيرة جيدة بعض الشيء من ناحية  قيمة عقوده في الأندية التي لعب معها، بالإضافة إلى قلة مشاركته في الدوري الهندي ومع المنتخب الأمر الذي أثر عليه، ولكن في حال جاهزيته سيظهر أنه مدافع قوي ومتميز ويستحق تواجده في فريق كبير مثل الزمالك".


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