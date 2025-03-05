ذكرى سعيدة تحفز صلاح وليفربول قبل موقعة سان جيرمان

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استعاد نادي ليفربول الإنجليزي ذكرى سعيدة، من شأنها أن تحفز الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية عند مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفاً على النادي الباريسي في ذهاب ثمن نهائي البطولة، حيث يأمل الريدز في العودة بنيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

وعبر الحساب الرسمي لليفربول على "إكس" نشر النادي تذكيرا بانتصار ساحق حققه في مثل هذا اليوم الخامس من مارس قبل عامين.

واكتسح ليفربول في يوم 5 مارس عام 2023، ضيفه مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، حيث تألق الريدز بشكل مذهل في تحقيق الانتصار التاريخي.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفين في سباعية الريدز، ليكون رجل المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

يذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 25 هدفا بفارق 5 أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.