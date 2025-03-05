 قيمتها 8740 جنيهًا.. الأوقاف تنفي صلتها بروابط مزيفة تزعم تقديم دعم رمضاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيمتها 8740 جنيهًا.. الأوقاف تنفي صلتها بروابط مزيفة تزعم تقديم دعم رمضاني

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 12:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 12:32 ص

تنفي وزارة الأوقاف بشكل قاطع أي علاقة لها بأحد الروابط المشبوهة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تقديم "دعم رمضاني" مالي بقيمة 8,740 جنيهًا مصريًا، مؤكدةً أن هذا الادعاء مزيف تمامًا ولا يمت بصلة للوزارة أو هيئة الأوقاف المصرية.

وتوضح الوزارة أن أي مساعدات تقدمها تتم من خلال القنوات الشرعية والرسمية للدولة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يتم الإعلان عن أي دعم مالي بهذه الطريقة عبر روابط غير معتمدة.

وتحذر الوزارة المواطنين من الانسياق وراء هذه الروابط الوهمية، التي قد تهدف إلى الاحتيال أو سرقة البيانات الشخصية، وتؤكد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لأي معلومات تتعلق بالدعم والمساعدات.

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