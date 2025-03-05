تنفي وزارة الأوقاف بشكل قاطع أي علاقة لها بأحد الروابط المشبوهة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تقديم "دعم رمضاني" مالي بقيمة 8,740 جنيهًا مصريًا، مؤكدةً أن هذا الادعاء مزيف تمامًا ولا يمت بصلة للوزارة أو هيئة الأوقاف المصرية.

وتوضح الوزارة أن أي مساعدات تقدمها تتم من خلال القنوات الشرعية والرسمية للدولة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يتم الإعلان عن أي دعم مالي بهذه الطريقة عبر روابط غير معتمدة.

وتحذر الوزارة المواطنين من الانسياق وراء هذه الروابط الوهمية، التي قد تهدف إلى الاحتيال أو سرقة البيانات الشخصية، وتؤكد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لأي معلومات تتعلق بالدعم والمساعدات.