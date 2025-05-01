تراجع معدل نمو وظائف القطاع الخاص في أمريكا خلال أبريل

أظهر تقرير صادر عن شركة الاستشارات ومعالجة قوائم الأجور الأمريكية أيه.دي.بي اليوم الأربعاء نمو الوظائف في القطاع الخاص خلال الشهر الحالي بأقل من التوقعات.

وذكرت الشركة أن القطاع الخاص أضاف خلال أبريل الجاري 62 ألف وظيفة جديدة بعد إضافة 147 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون إضافة 125 ألف وظيفة مقابل 155 ألف وظيفة في الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى شركة دي.أيه.بي: "القلق هو السائد حاليا. يحاول أصحاب العمل التوفيق بين السياسة وعدم يقين المستهلكين في ظل سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في معظمها.. قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات التوظيف في مثل هذه البيئة".

وقالت شركة أيه.دي.بي إن النمو الأضعف من التوقعات لوظائف القطاع الخاص جاء في ظل شطب الوظائف في قطاعات التعليم والخدمات الصحية والمعلومات والخدمات المهنية وخدمات الشركات، في الوقت الذي كان فيه التوظيف في القطاعات الأخرى معتدلا.

كما أظهر تقرير وزارة العمل نمو أجور العاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر4% سنويا، مما يعكس تباطؤًا طفيفًا مقارنةً بشهر مارس.

وفي الوقت نفسه، تسارع نمو أجور العاملين الذين يغيرون وظائفهم بنسبة 9ر6% سنويا خلال الشهر الحالي مقابل 7ر6% خلال مارس.

من المقرر أن تصدر وزارة العمل تقريرها الشهري عن التوظيف، والذي يحظى بمتابعة أكثر شمولًا، والذي يشمل وظائف القطاعين العام والخاص، يوم الجمعة.

ويتوقع الخبراء ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة بمقدار 130 ألف وظيفة في أبريل، بعد ارتفاعه بمقدار 228 ألف وظيفة في مارس، بينما من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 2ر4%.