انطلاق المسابقة الدينية الرمضانية لأبناء أعضاء نقابة صحفيين الإسكندرية

أعلن مجلس نقابة الصحفيين في الإسكندرية، برئاسة رزق الطرابيشي، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم المسابقة الدينية السنوية لأبناء الصحفيين، وذلك تحت إشراف الزميلة بسمة الشحات، أمين الصندوق، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الثقافة الدينية بين أبناء الصحفيين.

وتنطلق المسابقة الدينية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتضمن 10 أسئلة دينية يتم نشرها يوميًا عبر جروب نقابة الصحفيين في الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 5 رمضان حتى 15 رمضان الجاري، على أن يتم إرسال الإجابات عقب انتهاء المسابقة إلى النقابة.

ودعا مجلس النقابة الصحفيين لمشاركة أبنائهم في المسابقة، التي من المقرر تحديد موعد عقب إجازة عيد الفطر لإجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين وتوزيع الجوائز، حيث تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 3 آلاف جنيه، موزعة على 6 فائزين بواقع 500 جنيه لكل فائز.