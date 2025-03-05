ماذا قالت حركة حماس عن مفاوضاتها المباشرة مع المبعوث الأمريكي؟

أكدت حركة حماس التقارير التي تحدثت عن إجراء محادثات مباشرة بين الحركة ومسئول في الإدارة الأمريكية بشأن صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قيادي في الحركة لموقع "العربي الجديد" القطري، حيث تقيم قيادة حماس "أن هذه المحادثات جاءت بعد طلب أمريكي لتقديم بادرة حسن نية"، مشيرًا إلى أن الحركة طرحت إمكانية التفاوض على صفقة شاملة لوقف الحرب.

وأوضح أن "الأسرى الذين جرى الحديث عنهم جميعهم عسكريون، وعددهم لا يقل عن أربعة".

ووفقًا لمصدر إسرائيلي مطلع، فإن واشنطن وضعت إطلاق سراح المواطن الأمريكي عيدان ألكسندر على رأس أولوياتها، إلى جانب استعادة جثامين أربعة مواطنين أمريكيين آخرين.

ورغم هذه المحادثات، لم يتم التوصل إلى أي اختراق حتى الآن، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، مما دفع البيت الأبيض لمحاولة التحدث مباشرة مع قيادة حماس.

في هذا السياق، لم يصل المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة بعد، حيث يبدو أن واشنطن تسعى لاستنفاد قناة بوهلر أولاً قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات استطلاعية مع حركة حماس قبل أسبوعين، بهدف إطلاق سراح محتجزين يحملون الجنسية الأمريكية، بينهم محتجز حي وأربعة جثامين.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية أن هذه الاتصالات جرت عبر آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشئون الأسرى، الذي عقد عدة لقاءات مع مسئولين كبار في حماس بقطر.