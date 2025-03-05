قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «استخدام السلاح بدون مفهوم واضح تسبب في الواقع الحالي بقطاع غزة».

وأضاف في تصريحات لفضائية «الحدث العربية»، اليوم الأربعاء، أن «تدمير غزة جاء بسبب ما حدث في 7 أكتوبر 2023».

ونوه أن «عملية حماس في 7 أكتوبر ذهبت في الاتجاه الخاطئ»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنه «لا ينكر حق المقاومة طالما هناك احتلال».

وعن إعادة إعمار غزة، أوضح أن العملية لن تبدأ إلا بعد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيكون مشرفا على صندوق إعادة إعمار القطاع.

ونفى امتلاكه تفاصيل بشأن القوات الأجنبية التي قد تنتشر في غزة، مرجحًا إمكانية نشر قوات «أممية» في القطاع.

وأكدت القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في بيانها الختامي الثلاثاء، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كما شددت على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية.

واعتبرت القمة أن الخطة التي قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة «خطة عربية جامعة»، وأكدت ضرورة العمل على تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

وحثت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، لمواجهة تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي.