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تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، اليوم الأربعاء.

ومنعت سلطات الاحتلال إدخال كافة أشكال الوقود والمساعدات لسكان غزة وسط مطالبات حقوقية ودولية بفتح المعبر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف وسط وشرق مدينة رفح مع سماع دوي إنفجار في حي السلام جنوب شرق المدينة. وأطلقت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه ساحل رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وعلى الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة فوق موقع فلسطين شرق قرية أم النصر شمال قطاع غزة النار على براميل المياه الخاصة بالأهالي.