 رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يتوجه إلى بيلاروس لمناقشة تعزيز العلاقات بين الدولتين - بوابة الشروق
الأربعاء 5 مارس 2025 3:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يتوجه إلى بيلاروس لمناقشة تعزيز العلاقات بين الدولتين

هانوي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 3:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 3:48 م

من المقرر أن يزور رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونج هلاينج بيلاروس، حيث سيلتقى المسئولين من أجل تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والأمنية، حسبما قال مجلس إدارة الدولة الحاكم، في بيان اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البيان جاء فيه أن هلاينج سيجري مباحثات مع رئيس بيلاروس إلكسندر لوكاشينكو ورئيس الوزراء رومان جولوفتشينكو، ورئيسة مجلس الشيوخ ناتاليا كوتشانوفا ومسئولين حكوميين بارزين.
ويذكر أن مين أونج هلاينج، يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى موسكو، هي الرابعة لروسيا منذ الانقلاب العسكري في عام 2021.

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