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تستعد المطربة اليمنية بلقيس لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة المطرب السعودي عبادي الجوهر، بجزيرة بلووترز في عين دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 4 أبريل المقبل.

وطرحت التذاكر منذ أسبوع تقريباً أمام الجمهور، ومن المقرر أن يشارك في الغناء بالحفل الفنان فؤاد عبدالواحد.

وقالت الشركة المنظمة الحفل: "استعدوا لأمسية طربية تأخذكم في رحلة موسيقية مفعمة بالإحساس والجمال، حيث يلتقي الطرب الأصيل بأروع الألحان في عين دبي - جزيرة بلوواترز، المكان الذي يجمع بين الفخامة والإطلالة الخلابة ليكون المسرح المثالي لهذه الليلة المميزة".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 2800 وحتى 28 ألف جنيه مصري.



