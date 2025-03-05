تستعد المطربة اليمنية بلقيس لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة المطرب السعودي عبادي الجوهر، بجزيرة بلووترز في عين دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 4 أبريل المقبل.
وطرحت التذاكر منذ أسبوع تقريباً أمام الجمهور، ومن المقرر أن يشارك في الغناء بالحفل الفنان فؤاد عبدالواحد.
وقالت الشركة المنظمة الحفل: "استعدوا لأمسية طربية تأخذكم في رحلة موسيقية مفعمة بالإحساس والجمال، حيث يلتقي الطرب الأصيل بأروع الألحان في عين دبي - جزيرة بلوواترز، المكان الذي يجمع بين الفخامة والإطلالة الخلابة ليكون المسرح المثالي لهذه الليلة المميزة".
وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 2800 وحتى 28 ألف جنيه مصري.