 سعر التذكرة يصل لـ28 ألف جنيه مصري.. بلقيس وعبادي الجوهر في حفل غنائي بدبي 4 أبريل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سعر التذكرة يصل لـ28 ألف جنيه مصري.. بلقيس وعبادي الجوهر في حفل غنائي بدبي 4 أبريل

منة عصام
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 11:43 ص

تستعد المطربة اليمنية بلقيس لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة المطرب السعودي عبادي الجوهر، بجزيرة بلووترز في عين دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم 4 أبريل المقبل.

وطرحت التذاكر منذ أسبوع تقريباً أمام الجمهور، ومن المقرر أن يشارك في الغناء بالحفل الفنان فؤاد عبدالواحد.

وقالت الشركة المنظمة الحفل: "استعدوا لأمسية طربية تأخذكم في رحلة موسيقية مفعمة بالإحساس والجمال، حيث يلتقي الطرب الأصيل بأروع الألحان في عين دبي - جزيرة بلوواترز، المكان الذي يجمع بين الفخامة والإطلالة الخلابة ليكون المسرح المثالي لهذه الليلة المميزة".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 2800 وحتى 28 ألف جنيه مصري.

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