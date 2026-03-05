أمريكا:احتجاز مشتبه به في كولورادو في قضية العثور على 3 نساء قتلى في يوتا

أعلن مسئولون اليوم الخميس، أن رجلا كان مطلوبًا على ذمة مقتل ثلاث نساء في ولاية يوتا الأمريكية قد تم احتجازه في ولاية كولورادو.

وقال الملازم كاميرون رودن، المتحدث باسم دورية طرق يوتا، إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أي صلة بين المشتبه به والضحايا.

وقالت إدارة السلامة العامة في يوتا في بيان اليوم الخميس، إن المحققين تعقبوا المشتبه به، الذي كان يستقل إحدى مركبات الضحايا، إلى شمال أريزونا ثم كولورادو، حيث عُثر على المركبة مهجورة في باجوسا سبرينجز. وبعد بحث قصير، تم احتجاز المشتبه به.

ولم يذكر المسئولون هوية النساء، لكنهم قالوا إن إحداهن كانت في الثلاثينيات من عمرها، وأخرى في الستينيات، والثالثة في الثمانينيات.

قال رودن إن زوجي المرأتين اللتين كانتا تتنزهان معًا اتصلا بالسلطات بعد أن عثرا على زوجتيهما في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء.

وبينما كان المشتبه به لا يزال طليقًا، طُلب من سكان مقاطعة وين اليقظة والتزام الحذر، وأغلقت المدارس أبوابها يومي الخميس والجمعة.

وبعد احتجاز المشتبه به في كولورادو، قال المسؤولون إنه لم يعد هناك تهديد للجمهور ولا يوجد أي مشتبه بهم آخرين مطلوبين.