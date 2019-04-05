وزير الخارجية الألماني: لا نرغب في حدوث تصعيد عسكري آخر في ليبيا

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أعلنت ألمانيا اليوم أنها تعول على الجهود الدبلوماسية في ظل الوضع المحتدم في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الاتحادي هايكو ماس اليوم الجمعة في مدينة دينار الفرنسية: "لا نرغب في حدوث تصعيد عسكري آخر".

وجاءت هذه التصريحات على هامش مشاورات يجريها ماس مع نظرائه من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" بالمدينة الواقعة غربي فرنسا.

يشار إلى أن ألمانيا دعت اليوم لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا.

وأضاف الوزير الألماني: "يعد ذلك وضعا صعبا، يجب الآن إشراك جميع من يمكنهم المساعدة في ذلك لتجنب هذا التصعيد".

وكانت ألمانيا تولت يوم الاثنين الماضي رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.

يذكر أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، قد أمر قواته أمس الخميس بالتقدم نحو العاصمة طرابلس، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا أعربت في بيان مشترك عن عميق قلقها بشأن تطورات الوضع في ليبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف فوري "للتصعيد في ليبيا".

وأكّدت الدول الخمس في بيانها دعمها الكامل للأمم المتّحدة في إيجاد حلّ للأزمة الليبية.