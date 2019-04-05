مستشار ترامب: لا موعد نهائي للمحادثات التجارية مع الصين

قال "لاري كودلو" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الجمعة إنه لا يوجد موعد نهائي ولا جدول زمني للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك الكثير من النقاط التي تحتاج إلى المفاوضات بشأنها.

وقال "كودلو" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" "لم يكن هناك أي موعد نهائي.. ولا يكن هناك جدول زمني".

يذكر أن البيت الأبيض وضع عدة مواعيد نهائية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وهدد بفرض عقوبات جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في فترة زمنية محددة.

يأتي ذلك في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه لن يعلن عن عقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج، إلا بعد التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق بات قريبا.

وأشار ترامب إلى أنه لن يتم عقد مثل تلك القمة إلى بعد إبرام الاتفاق، حسبما ذكر صحفيون كانوا حاضرين في البيت الأبيض، حيث استقبل الرئيس الأمريكي نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين الصينيين ليو هي.

وقال ترامب إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق بعد "مناقشات هائلة"، مشيرا إلى أن هذا "لا يعني أنه تم التوصل لاتفاق، لأن ذلك لم يحدث".

وكان ترامب تحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض وكان ليو جالسا بالقرب منه. ووصل نائب رئيس الوزراء الصيني إلى البيت الأبيض بعد يوم ثان من المحادثات في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن اتفاقا مع الصين بات قريبا وإذا تكللت المفاوضات بالنجاح فإنه من الممكن أن يلتقي مع الرئيس الصيني للتوقيع على اتفاق.

وقال ترامب أمس الخميس إن الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه، يمكن أن يصبح واحدا من أكبر الاتفاقات على الإطلاق.

وأضاف: "لم نتوصل أبدا إلى مثل هذا الاتفاق مع الصين. إنها مجموعة فريدة من الظروف. إنه اتفاق ضخم".

وبدأت المفاوضات بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار كجزء من حرب تجارية، ردت فيها الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.