التعليم: 578 ألف طالب بالأول الثانوي أدوا امتحان اللغة العربية داخل المنازل

قالت وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الصف الأول الثانوي توافدوا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر من داخل المنازل في ظل تعليق الدراسة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه في اليوم الأول للاختبارات التدريبية لطلبة الصف الأول الثانوي سجل وأجرى اختبار اللغة العربية 578 ألف طالب من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات.

وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وهذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.