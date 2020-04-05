حظر مشاركة تايلاند وماليزيا في منافسات رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو

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قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اليوم السبت، حظر مشاركة رباعي تايلاند وماليزيا في أولمبياد طوكيو بصرف النظر عن تغير موعد دورة الألعاب الصيفية.



وجاءت عقوبة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بسبب تورط الكثير من الرياضيين لدى تايلاند وماليزيا في تعاطي المنشطات.



وبإمكان الاتحاد التايلاندي وكذلك الماليزي لرفع الأثقال الاستئناف ضد العقوبة في غضون 21 يوما أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).



تجدر الإشارة إلى أن أولمبياد جرى تأجيلها من صيف 2020 إلى العام القادم وتحديدا بين 23 يوليو والثامن من أغسطس جراء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.



كما جرى توقيع غرامة قدرها 200 الف دولار أمريكي على الاتحاد التايلاندي لرفع الأثقال لانتهاك لوائح مكافحة المنشطات.



وفي العام الماضي أعلن الاتحاد التايلاندي لرفع الأثقال انسحابه من المنافسات الدولية، بما في ذلك التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو وذلك إثر سلسلة من الانتهاكات لقوانين مكافحة المنشطات.



وجاءت هذه الخطوة بعد الكشف عن تورط 8 رباعين من تايلاند في تعاطي المنشطات خلال بطولة العالم التي أقيمت في 2018.



وتتضمن قائمة المتورطين في تعاطي المنشطات 3 من الفائزين بميداليات ذهبية في بطولة العالم التي احتضنتها تركمنستان إلى جانب بطلين أولمبيين.