لاعب بيسبول ياباني محترف بأمريكا متخوف من تصاعد التمييز بسبب كورونا

أعرب الياباني يو درافيش لاعب البيسبول المحترف في فريق (شيكاغو كيوبز) الأمريكي عن مخاوفه من تزايد حوادث التمييز ضد الآسويين في الولايات المتحدة الامريكية في ظل أزمة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقال اللاعب - في مقطع فيديو على موقع (يوتيوب) - عن الخوف الذى يشعر به كثير من الآسيويين في الولايات المتحدة، حيث انتشرت عمليات التحرش العنصرية مع تفشي فيروس كورونا، الذى انطلق للمرة الأولى من مدينة (ووهان) الصينية.

وقال يو - الذي حصلت قناته على يوتيوب على 478 ألف مشترك - "كان هناك قدر محدود من التمييز قبل ذلك ضد الآسويين فى امريكا، وبالطبع ضد السود أيضا ، ولكن منذ أن وصف الرئيس دونالد ترامب الأمر بأنه فيروس صينى فإننى أشعر بأن التمييز تزايد ضد الآسويين".

وأضاف "المجتمع الأمريكي لديه ثقافة السلاح، والمواطنين بدأوا يشترون المزيد والمزيد من السلاح، والآن فإن الأمر ليس مشكلة ولكن القضية هي ما سيؤول إليه الأمر بعج عام أو أثنين فى الشارع إذا كان هناك نقص فى الغذاء وأصبح الناس يعانون من البطالة".