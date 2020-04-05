الملكة إليزابيث في خطاب للأمة: التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)

قالت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، إن التاريخ سيذكر الجهود في مواجهة تحدي كورونا، وفقًا لما ذكرته «سكاي نيوز عربية».

وأضافت إليزابيث في خطاب استثنائي لها، إنه «لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها».

وفي وقت سابق، قال قصر باكنجهام "لقد سجلت جلالة الملكة كلمة للمملكة المتحدة والكومنولث تتعلق بانتشار فيروس كورونا"، وفقًا لـ«رويترز».

ونادرا ما تخاطب الملكة الأمة مباشرة بخلاف رسالتها التقليدية في يوم عيد الميلاد. والخطاب الذي تم تسجيله في قلعة وندسور؛ حيث تقيم الملكة البالغة من العمر 93 عاما مع زوجها الأمير فيليب يتم بثه الآن.