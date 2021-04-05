القومي للمرأة: الهيئة العربية للتصنيع لم تدخر جهدا في مساعدتنا

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل تجهيز مقر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة الذي فازت مصر باستضافة مقرها.



وأضافت مرسي، خلال تصريحات لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الهيئة تشارك في إنشاءات المجلس وفروعه المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن الهيئة لم تدخر جهدًا في المساعدة وتجهيز مقر المنظمة خلال وقت قياسي.



من جانبه، أشار الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الهيئة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة؛ من أجل تجهيز مقر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة بشكل فني، إضافة إلى مجال الرقمنة ومطالب الاتصالات.



ووقع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، بروتوكول للتعاون المشترك، لتدبير كافة احتياجات المجلس القومي للمرأة في المجالات المختلفة.



وفي إطار البروتوكول الموقع بمقر رئاسة العربية للتصنيع، أكد الفريق التراس علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية كافة، وتدبير كل احتياجات وتجهيز ورفع كفاءة جميع مباني الوزارات والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.