طارق شوقي: ترك مهمة تطوير التعليم جريمة في حق مستقبل التنمية في مصر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتخلى عن حلمه في تطوير التعليم، موضحًا أنه يستهدف الانتقال من ثقافة التركيز المطلق على الامتحان إلى التركيز على التحصيل العلمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن أسئلة الامتحانات الحالية تعتمد على فهم مخرجات التعلم وقياس اكتساب المهارات من عدمه، وليس لاسترجاع ما تم دراسته فقط.

وذكر أن ترك مهمة تطوير التعليم تعد جريمة في حق مستقبل التنمية في مصر، مؤكدًا سعيه الدائم للحفاظ على مصلحة الطلاب، وتنمية مهاراته العلمية والمعرفية.

وأشار إلى توفير أجهزة التابلت لجميع الطلاب لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومة من على المنصات الإلكترونية المختلفة التي تتيحها الوزراة، مضيفًا أن الاعتماد على التابلت في تقييم الطلاب فكرة مصرية بحتة وليست هي الأساس.

ولفت إلى سبب اعتماد الامتحانات الورقية للفصلين الأول والثاني الثانوي وهو لقطع الطريق على الغش الإلكتروني، وضمان التقييم العادل، مؤكدًا اعتماد الامتحانات الإلكترونية للصف الثالث الثانوي.

ونفى تقديم الوزراة لتعديل قانون اعتماد التقييم الإلكتروني في امتحانات المرحلة الثانوية لمجلسي الشيوخ أو النواب، قائلًا: «مش محتاجين تغير في القانون علشان نعمل امتحان إلكتروني.. مفيش ححاجة تستعدى الوصول للبرلمان علشان الامتحان يبقى الكتروني».