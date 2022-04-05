المفوضية الأوروبية تكشف تفاصيل الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا

كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، وذلك بعد أن أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي سيحظر دخول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، كذلك سيحظر تصدير أشباه الموصلات والآلات ومعدات النقل إلى الاتحاد الروسي بمبلغ 10 مليارات يورو.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، سيتم حظر مشاركة الشركات الروسية في المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي، وتقديم أي دعم مالي لهيئات الدولة الروسية.

وفيما يتعلق بالطاقة، أشارت المسؤولة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحظر استيراد الفحم من روسيا بمبلغ 4 مليارات يورو سنويا، كما سيتم حظر المعاملات مع أربعة بنوك روسية، بما في ذلك بنك «في تي بي».

وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي 4 حزم من العقوبات على روسيا، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين. كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.