- الرئيس اليمني يدعو الحوثيين للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل صنع السلام

تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون اتهامات بخرق الهدنة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يستمر لمدة شهرين.

وبدت جبهات القتال الرئيسية هادئة منذ بدء سريان الهدنة، لكن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحدث اليوم الثلاثاء، عن "خروقات"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب بن مبارك في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا لكنها مهددة بخروقات الحوثيين، ومن بينها الانتشار العسكري وحشد القوات والمركبات وهجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة"، من دون تفاصيل إضافية حول أماكن هذه الهجمات.

ولم يصدر تعليق من المتمردين الحوثيين بهذا الشأن.

لكن وسائل إعلام تابعة للمتمردين لحوثيين أفادت بأنه "تم رصد خروقات" للهدنة يومي الأحد والإثنين الماضيين، متهمين التحالف العربي بقيادة السعودية والجيش اليمني بشن هجمات في شمال وغرب البلاد.

وتمثل الهدنة التي تشمل أيضا السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب منهكة مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات.

وقيم خالد الشايف، مدير مطار صنعاء الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، الخسارة الناجمة عن إغلاق المطار وتوقف حركة الطيران والإيرادات بأنها تجاوزت 4 مليارات دولار.

وأكد الشايف أن مطار صنعاء "سيفتح المطار أمام الرحلات التجارية خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب الاتفاق الأخير"، في إشارة إلى اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تسيير رحلتين تجاريتين في الأسبوع إلى مصر والأردن"، مشددا على أن "هذه الرحلات لا تلبي 10% من الحاجة الفعلية للشعب اليمني".

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة أيضا، تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى الحديدة (غرب) الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الاولى منذ 2016.

وتسبب الصراع بين الحكومة والمتمردين الحوثيين منذ بدايته في منتصف 2014، بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

ويجري سياسيون يمنيون منذ نحو أسبوع مشاورات في العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي حول مستقبل السلام في اليمن، لكن بغياب الحوثيين.

ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في كلمة ألقاها في مأدبة إفطار حضرها مسؤولون حكوميون يمنيون، مساء أمس الأثنين، المتمردين الحوثيين للعودة إلى طاولة المفاوضات. وخاطب الحوثيين في كلمته: "أقول لكم عودوا كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة و الديمقراطية وتعالوا لطاولة الحوار لنصنع السلام لشعبنا اليمني".

وتابع "كنت أتمنى أن يلبي الحوثيون هذه الدعوة من الاشقاء في مجلس التعاون وأن يضعوا مصلحة اليمنيين فوق كل مصلحة" وتابع "ادعوهم مره أخرى لمراجعة حساباتهم والنظر من حولهم لحال شعبنا اليمني الذي يعاني في داخل وخارج اليمن من جراء هذه الحرب المستمرة".