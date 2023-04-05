 رئيسة وزراء فنلندا تعتزم الاستقالة من رئاسة حزبها الخريف المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أبريل 2023 1:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النتـائـج تصويت

رئيسة وزراء فنلندا تعتزم الاستقالة من رئاسة حزبها الخريف المقبل

سانا مارين
سانا مارين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 12:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 12:38 م

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا المنتهية ولايتها، سانا مارين، اليوم الأربعاء، عزمها الاستقالة من منصبها كزعيمة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك في مؤتمر الحزب المقرر عقده الخريف المقبل.

وقالت مارين حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن الوقت قد حان للتنحي عن رئاسة الحزب، لافتة إلى أنها ستستمر في العمل كنائبة بالبرلمان.

وحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي، فيما أعلن حزب "الائتلاف الوطني" المحافظ الفوز في السباق الانتخابي الذي ضم ثلاثة أحزاب، بينما احتل حزب "الفنلنديين" اليميني الشعبوي المركز الثاني.

ومارين التي تتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2019، شخصية تحظى بشعبية كبيرة على الصعيد الدولي وفي الداخل، لكنها أقرت بأن رئاستها للوزراء قد أثرت على حياتها الشخصية، وستستقيل حكومة مارين رسميا غدا الخميس ومن المقرر أن تبدأ المحادثات لتشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل بقيادة بيتيري أوربو رئيس حزب الائتلاف الوطني.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك