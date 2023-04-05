محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات بمستشفى الواسطى المركزي

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة والسكان، بفتح تحقيق في مجموعة من المخالفات الإدارية وأوجه التقصير في العمل، التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، خلال مرورها على مستشفى الواسطى المركزي، وتمثلت في حالات ترك العمل والغياب دون سند قانوني، والتحقيق مع مسئولي مخزن المستلزمات الطبية في التقصير الذي تضمنه التقرير، مع التأكيد على سرعة توفير المستلزمات الطبية، وإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات المعطلة.



وجاء ذلك خلال مناقشته لتقارير المتابعة الميدانية، الذي عرضه أشرف حماد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وتضمن الإشارة إلى قيام لجنة من الإدارة بالمرور والتفتيش على المستشفى المركزي بمدينة الواسطى، تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أ. أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة سعيد فاروق، وطه سلامة، ومحمد رمضان، ومحمد ربيع.



وتفقدت لجنة المتابعة، سجلات الحضور والانصراف، لإجمالي القوة بالمستشفى من: الاستشاريين والأخصائيين والنواب، والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي، والزمالة، والتمريض، والعمال والإداريين والفنيين، وتبين وجود حالات غياب من أول اليوم وترك عمل من إجمالي القوة.



ومرت اللجنة على أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية الأسنان، والجلدية، والجراحة، والعظام، والأمراض المزمنة، والعلاج الطبيعي، والحضانات، والأشعة العادية، والسونار، والعناية المركزة، والغسيل الكلوي، والعمليات، والمعمل، والمغسلة، والتعقيم، ومخزن المستلزمات الطبية.



وأعدت اللجنة بإعداد تقرير واف، تضمن بعض الاحتياجات اللازم توافرها؛ لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، ورصد بعض السلبيات والملاحظات، والتي تمثلت في تعطل وحدة الأسنان بعيادة الأسنان، ونقص بعض المستلزمات الطبية ببعض العيادات، وعدم وجود رصيد كاف من أفلام الأشعة ببعض الأقسام، ونقص بعض الأدوية بعيادة، وقسم الاستقبال، وعدم توافر جهاز سيولة بالمعمل، وحاجة بعض الحضانات لإصلاح وصيانة وعدم كفاءة جهاز أشعة السونار بقسم الأشعة، وعدم وجود سجل لتسجيل المنصرف اليومي من العهد المستهلكة بالمخزن وغيرها.