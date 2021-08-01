 مرصد الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى لإفراغه من المصلين - بوابة الشروق
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مرصد الأزهر يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى لإفراغه من المصلين

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 9:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 9:45 ص

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء الغاشم على المصلين والمعتكفين بداخله وإجبارهم بالقوة على الخروج منه.

وأكد مرصد الأزهر -في بيان، اليوم الأربعاء- أن الاحتلال يهدف من جريمته هذه إلى إخلاء الأقصى المبارك من المعتكفين والمرابطين، بهدف تمكين منظمات الهيكل والمستوطنين المتطرفين من اقتحامه؛ احتفالًا بما يطلقون عليه "عيد الفصح".

وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال يعد انتهاكًا صارخًا قد يؤدي إلى انفجار في الأوضاع داخل الأقصى والمنطقة بأسرها، وأن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية بمفردها، داعيًا العالم العربي والإسلامي لنصرة الأقصى، والسعي الجاد لوقف هذه الأفعال الإجرامية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المُصلى القبلي، وأطلقت قنابل الصوت داخل المسجد من خلال نوافذه التي حطمت عددًا منها، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح بالهراوات على المعتكفين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين صفوفهم، إضافة إلى قيام شرطة الاحتلال باعتقال عشرات الفلسطينيين ممن تحصنوا بالمسجد ورفضوا الخروج.


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