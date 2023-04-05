السجن سنة لمتهم بتزوير مستندات لتهريب بضائع في بورسعيد

قضت جنايات بورسعيد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن سنة لشخص في القضية رقم 1929 لسنة 2021، كلي بورسعيد.

وتعود وقائع القضية، إلى عام 2021 حيث قام المتهم محمد ع أ ، بتزوير محرررات رسمية واستعمال ورقة مقلدة بخاتم الجمهورية، واستخدمها مع آخرين، وذلك بقصد تهريب بضائع من الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة الميناء برقم 1232 جنح الميناء لسنة 2021، وتم إحالته للنيابة العامة، وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بحبس المتهم سنة.