رئاسة شئون الحرمين تقدم خدماتها النوعية لأكثر من 800 ألف مصلِ ومعتمر

قدمت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي كل إمكاناتها في سبيل تقديم العديد من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو بيت الله العتيق أمس الثلاثاء 818 ألف مصلٍ ومعتمر.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين تنوعت عبر توزيع 53 ألفا و760 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ5 آلاف و600 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ90 ألف مستفيد، إلى جانب 129 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ205 آلاف و931 مستفيدًا، و7 آلاف و800 مستفيد من المعرض الرمضاني.



وأشارت الوكالة إلى أنه جرى تقديم خدمة التطويف لـ5 آلاف و584 مستفيدًا، واستهلاك 130 ألف لتر من المطهرات، واستخدام 33 ألفًا و145 لترًا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5 آلاف و555 لترا من معقمات الأيدي، و5 آلاف و435 لترًا من التعقيم بالروبوتات، و5 آلاف و345 لترا من التعقيم بالبايوكير، و32 ألفًا و925 لترا في تعقيم الأسطح، كما اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 1235 سوارا بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ48 ألفا و909 مستفيدين، و4 آلاف و246 مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ102 ألف و142 مستفيدًا، وفرش 35 ألف سجاد بالمسجد الحرام.