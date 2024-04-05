الصين: على إسرائيل التوقف عن استهداف المنظمات الإنسانية بغزة

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قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إنه "يجب على إسرائيل التوقف عن استهداف المنظمات الإنسانية وموظفيها في قطاع غزة".

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لبحث الوضع في غزة، بطلب من الجزائر، في أعقاب مقتل 7 من عاملي الإغاثة مع منظمة المطبخ المركزي العالمي، في عدة غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي، الاثنين.

وأضاف أن الصين تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

كما طالب المندوب الصيني، بفتح كافة المعابر البرية مع قطاع غزة.

وشدد على "ضرورة توقف إسرائيل عن استهداف المنظمات الإنسانية وموظفيها في قطاع غزة".

وفي سياق ذي صلة، قال المندوب الصيني، إنه "ينبغي دعم طلب فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية".

والاثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.