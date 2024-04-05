الأوقاف تنهي كل استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة العيد

أنهت وزارة الأوقاف كل استعداداتها لاستقبال المصلين بمختلف المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وأعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، والساحات وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.



ولفت مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، إلى حرص الوزارة على تهيئة المساجد بكامل طاقتها خلال الأيام الماضية، استعدادا لعيد الفطر المبارك، واستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، مشيرا إلى أنه تم تفعيل غرف عمليات بكل المديريات، لمتابعة أداء صلاة العيد، والالتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة، وعدم مخالفتها.



وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن ضوابط صلاة عيد الفطر ستكون بنفس العام الماضي، على أن تكون المساجد تحت مسئولية إمام المسجد، وفتحه قبل صلاة العيد بفترة للبدء في التكبيرات، وعدم السماح لغير المكلفين بالوزارة من الخطابة وصعود المنبر، إلى جانب عدم السماح بوجود صناديق التبرعات.



ونوه المصدر بأن الصلاة في الساحات متاحة لكن بشرط التنسيق المسبق بين مديرية الأوقاف والمحافظة التابعة لها، لافتا إلى انه سيتم متابعة التزام المساجد والعاملين بالأوقاف بالتعليمات، وفي حالة المخالفة، يتم رفع تقرير فوري للوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف، انعقاد أكثر من 20 ختمة قرآنية الأحد المقبل، من خلال المقارئ القرآنية للأئمة، ولأول مرة ختم القرآن الكريم عقب صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين.



وذكرت الوزارة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الأنشطة القرآنية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم ختم القرآن الكريم بالتوازي، مشيرة إلى أنه تم عقد أكثر من 107 ختمات قرآنية خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ من خلال المقارئ القرآنية المتنوعة بالمديريات الإقليمية، لتصل عدد الختمات القرآنية إلى أكثر من 129 ختمة قرآنية خلال الشهر الكريم.



وافتتحت وزارة الأوقاف، الجمعة، 20 مسجدًا منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 حتى الآن، 885 مسجدًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 5/ 4/ 2024، 11907 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و97 مليون جنيه.