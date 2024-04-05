الهند تبقي على سعر الفائدة دون تغيير

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قرر البنك المركزي الهندي، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، فيما يتجه التضخم إلى الانخفاض.

وصوتت لجنة السياسة النقدية ببنك الاحتياط الهندي، بقيادة محافظ البنك المركزي شاكتيكانتا داس، بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد لصالح الإبقاء على معدل إعادة الشراء دون تغيير عند 5ر6%.

ورفع بنك الاحتياط الهندي معدل الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس منذ مايو 2022 لاحتواء ضغوط التضخم.

وقررت اللجنة أيضا بأغلبية خمسة أعضاء، من ستة، باستمرار التركيز على تخفيف السياسة النقدية لضمان توافق التضخم تدريجيا مع المستوى المستهدف، مع دعم النمو.

ويتوقع البنك المركزي وصول معدل النمو الحقيقي للناتج الإجمالي المحلي لعام 2024- 2025 إلى 7% كما جاء في التوقع الماضي.

وبالمثل، أبقى البنك على التوقعات المستقبلية للتضخم في 2024- 2025 عند 5ر4%.