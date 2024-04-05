رئيس الأركان الإسرائيلي يقيل قائد لواء عقب مقتل عمال إغاثة أجانب بغزة

أقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الخميس، قائد لواء "ناحال"، ضمن سلسلة إجراءات في أعقاب قتل قواته 7 من موظفي منظمة إغاثية دولية، الاثنين الماضي.



وقالت القناة (14) العبرية الخاصة إن هاليفي "اتخذ سلسلة من الإجراءات الصارمة في أعقاب مقتل عمال الإغاثة من منظمة الغذاء العالمي، من بينها إقالة رئيس لواء ناحال في الجيش (أحد ألوية النخبة المشاة في الجيش)"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وأشارت القناة إلى أن هاليفي قرر إقالة ضابط كبير آخر في اللواء، كما سيوبخ قائد المنطقة الجنوبية في الجيش، وقائد الفرقة (162) المدرعة.



يأتي ذلك بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلالها مقتل عمال الإغاثة الـ7 بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق هيئة البث الرسمية.



ومساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال قافلة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.