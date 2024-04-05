قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنها تلقت تهديدات بالقتل من سيدات مُنتقبات وممن وصفتهم بأنهم مُشجعو ارتداء النقاب.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أصعب سؤال» على قناة «الشمس»، عُرضت مساء الجمعة، أنها كانت تتولى عمادة كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، وأثناء مرورها على لجان الامتحانات كانت تكتشف سماعات أذن أسفل النقاب يتم استخدامها في الغش.



وأوضحت أنها كانت تتخذ الإجراءات اللازمة عبر تحرير محاضر غش وإحالة لمجالس تأديبية.



وتابعت: «أنا قلت قبل كده إني بقرف من النقاب وبضايق منه.. وكان فيه واحد بيصلي في إحدى الزوايا قال سعاد صالح بتقول إن النقاب مش فرض وإنه لما يقابلني هيفرغ البندقية فيَّ، واللي سمعه كانوا مصورين في برنامج عمّ يتساءلون اللي كنت بطلع فيه».



ولفتت إلى أن المصورين أبلغوا مذيع البرنامج أحمد عبدون، الذي سألها بدوره على الهواء أن هناك من يريد قتلها بسبب النقاب، فردّت «الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين».



وأفادت أنها أبلغت زوجها الراحل بما حدث، فتواصل مع وزير الأوقاف في ذلك الوقت (محمود حمدي زقزوق)، وأبلغه بهذا التهديد.



وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على هذا الشخص، متابعة: «الولد ده طلع من اللي بيلبسوا جلباب وعندهم لحية ومعاه دبلوم تجارة ويؤم المصلين وبيخطب الجمعة».



