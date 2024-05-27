المتحدث باسم الأونروا بغزة: إسرائيل قصفت منطقة مصنفة آمنة

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، الدكتور عدنان أبو حسنة، إن أعداد الشهداء والجرحى في رفح جراء القصف الإسرائيلي قد يتجاوز 100 شخص.

وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية" قال أبو حسنة:

- القصف الإسرائيلي طال منطقة قريبة من مخازن تابعة لنا.

- القصف الإسرائيلي استهدف منطقة مكتظة بالنازحين.

- أعداد القتلى والجرحى في رفح قد يتجاوز 100 شخص.

- حديث إسرائيل عن وجود عناصر حماس لا يبرر القصف على رفح.

- إسرائيل قصفت منطقة مصنفة على أنها "آمنة".

- المنطقة التي قصفت كانت تضم أعدادا كبيرة من الخيام البلاستيكية، الأمر الذي تسبب بحرائق كبيرة.

- حديث إسرائيل عن وجود مطلوبين من حماس في المنطقة التي قصفتها لا يبرر مقتل مثل هذا العدد الكبير من النازحين الفلسطينيين.

- جرت السيطرة على الحرائق تقريبا ولكن المنطقة باتت مدمرة بشكل كبير.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن ليل الأحد استشهاد 30 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للنازحين قرب مدينة رفح في أقصى جنوب غزة.

من جهته، قال الدفاع المدني في غزة إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 50 شخصا على الأقل في المنطقة التي نزح إليها وفقا له 100 ألف شخص.

ووفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد فإنه نفذ ضربة دقيقة على مجمع تابع لحركة (حماس) في مدينة رفح.

وأشار بيان الجيش إلى أنه: "قصفت طائرة عسكرية مجمعا لحماس في رفح حيث كان يعمل إرهابيون مهمون بالحركة. نفذت الضربة ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي واستخدمت قذائف دقيقة واستندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى استخدام حماس للمنطقة".

واختتم بالقول "الجيش الإسرائيلي على علم بالأنباء التي ذكرت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حريق وإصابة عدد من المدنيين في المنطقة. الواقعة قيد المراجعة".