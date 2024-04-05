شارك مئات الأردنيين، الجمعة، بمسيرة وسط العاصمة عمان، تطالب بوقف "العدوان" على قطاع غزة، وإسقاط اتفاقية السلام مع إسرائيل، وذلك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن المسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة، وصولاً إلى ساحة النخيل (تبعد مسافة 1 كيلومترا عن المسجد).

وأشارت إلى أن الفعالية أقيمت تحت شعار "جمعة غضب.. إسقاط وادي عربة (اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل) ووقف العدوان الصهيوني على غزة"، بدعوة من قوى حزبية وشعبية.

وردد المشاركون هتافات من بينها: "علا يا أردن علا.. الموت ولا المذلة" و"تسقط وادي عربة تسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل" و"من عمان لغزة.. شاهد نصرة وعزة"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "قادمون يا قدس" و"المطلوب جسر إغاثي بري وجوي دائم" و"كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة"، و" وأوقفوا قتل الأطفال"، وغيرها.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.