بيربوك ترى دورا محتملا لقوات حفظ سلام أممية في أوكرانيا

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تلعب دوراً في دعم حل سلمي للحرب في أوكرانيا.

وقالت بيربوك للنسخة الصادرة اليوم الأحد من صحيفة بيلد: "إذا تم التوصل إلى معاهدة سلام، فيجب تأمينها بأفضل طريقة ممكنة".

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة: "وإذا قالت غالبية الدول الأعضاء إن قوات حفظ السلام (الخوذات الزرقاء) مطلوبة أيضا لهذا الغرض، فهذا شيء نأمل أن يؤمن سلاما دائما".

ويعمل حلفاء أوكرانيا خلف الكواليس منذ شهور على خطط لتأمين مرحلة جديدة محتملة في الحرب، والتي يمكن أن تتراوح من وقف إطلاق النار إلى معاهدة سلام. ومع ذلك، فإن مثل هذه الجهود تتطلب أولا استعداد موسكو للدخول في مفاوضات.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ فبراير 2022 وتطالب بضمانات أمنية في حالة وقف أو إنهاء الأعمال العدائية.

ويقول بعض المخططين العسكريين والأكاديميين إن هناك حاجة إلى عدد من القوات يصل إلى ستة أرقام، على سبيل المثال من الحلفاء الأوروبيين. وهناك إمكانية أخرى تتمثل في بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة حيث تعمل قوات حفظ السلام (الخوذات الزرقاء) كمراقبين.

وتولت بيربوك رسمياً منصب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء. ويعد دورها الجديد في نيويورك شرفيا إلى حد كبير ويجب عدم الخلط بينه وبين دور الأمين العام للأمم المتحدة.