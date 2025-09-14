قاضية أمريكية تطلب توضيحًا لجهود إدارة ترامب في منع الترحيل غير القانوني من غانا

قالت قاضية اتحادية أمريكية يوم السبت إنه يبدو أن إدارة ترامب كانت تقوم بـ "التفاف" على أوامر المحكمة الأمريكية التي تحظر ترحيل خمسة مهاجرين أفارقة إلى أوطانهم عن طريق إرسالهم أولا إلى غانا، التي كانت على وشك نقلهم بعد ذلك إلى بلدان قد يواجهون فيها التعذيب أو الموت.

وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الحكومة مساء السبت بتقديم تفاصيل حول كيفية سعيها لضمان أن غانا لن ترسل المهاجرين إلى أماكن أخرى في انتهاك لأوامر المحكمة المحلية. وقال لي جيليرنت من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لتشوتكان إن أحد المدعين قد تم إرساله بالفعل من غانا إلى وطنه جامبيا، حيث وجدت محكمة أمريكية أنه لا يمكن إرساله.

واعترفت إليانيس بيريز من وزارة العدل بأنها أخبرت تشوتكان في المحكمة يوم الجمعة أن غانا تعهدت بأن ذلك لن يحدث. لكنها دفعت بأن تشوتكان ليس لديها سلطة للتحكم في كيفية تعامل بلد آخر مع المرحلين. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الأمريكية قضت هذا الصيف بأن الإدارة يمكن أن تستمر في إرسال المهاجرين إلى بلدان ليسوا منها، حتى لو لم تتاح لهم فرصة لإثارة مخاوف من التعذيب.

لكن جيليرنت قارن القضية بقضية كيلمار أبريجو جارسيا، الذي قامت إدارة ترامب بترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور على الرغم من أمر محكمة يحظر ذلك، ثم دفعت بأنها لا تستطيع إعادته. وبعد أن وجهت عدة محاكم الإدارة "بتسهيل" عودته، عاد أبريجو جارسيا في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة حيث يكافح الآن ضد تهم الاتجار بالبشر ومحاولة أخرى من ترامب لترحيله.

وقالت تشوتكان عن نقل الإدارة للمهاجرين إلى غانا: "يبدو أن هذه خطة محددة للالتفاف على هذه الالتزامات، ما الذي تنوي الحكومة فعله؟ ومن فضلك لا تخبريني أنك لا تملكين أي تحكم على غانا لأنني أعلم أنك تملكين".

وأصدرت تشوتكان لاحقا أمرا يمنح الإدارة مهلة حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت الشرقي(0100 بتوقيت جرينتش الأحد) لتقديم إفادة تفصل كيف كانوا يحاولون ضمان عدم إرسال المهاجرين الآخرين بشكل غير صحيح إلى أوطانهم عبر غانا.